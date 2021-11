La GeVi Napoli attende Pargo e apre le porte alle ragazze del Capri Corsa contro il tempo in vista del match con Tortona, intanto il PalaBarbuto si tinge di rosa

Sono ridotte al lumicino le chance della GeVi Napoli di avere a disposizione Jeremy Pargo per la sfida casalinga in programma domenica, con palla a due alle 20,45, contro la Bertram Derthona. Il 35enne playmaker, scelto e ingaggiato per colmare il vuoto lasciato dal ritorno negli States, per motivi personali, di Josh Mayo, è ancora in California, alle prese con il complesso iter burocratico per ottenere il visto e superare i controlli anti-pandemici. Salvo colpi di scena, l'ex stella del Maccabi Tel Aviv non dovrebbe essere della partita tra neo-promosse contro Tortona, allenata dall'avellinese doc Marco Ramondino. Intanto, in attesa di avere di nuovo a disposizione il palazzetto di Marina Grande, precettato per gestire l'emergenza coronavirus, a calcare il parquet del PalaBarbuto saranno presto anche le ragazze della Blue Lizard Basket Capri. Il quintetto, che milita in Serie A2, ha annunciato l'accordo con il club del presidente Grassi ringraziandolo pubblicamente per il concreto sostegno dimostrato. Un importante passo in avanti sia dal punto di vista della serenità, potendo giocare dove ci si allena, sia logistico evitando un perpetuo esilio forzato al PalaErrico di Pozzuoli con il bisogno di essere, sostanzialmente, sempre in trasferta. Si inizia già sabato prossimo, alle 18, con il match contro le sarde del Selargius. Obiettivo immediato riscatto dopo il netto ko subito col Vigarano confidando nella spinta del pubblico partenopeo.