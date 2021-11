Legia - Napoli, Spalletti e Zielinski all'unisono: "Qui per vincere" Spalletti ha motivato l'esclusione dall'elenco dei convocati di Fabián Ruiz e Insigne

Il Napoli è a Varsavia dove domani, con calcio d'inizio alle 18,45, affronterài padroni di casa del Legia nella quarta giornata del gruppo C di Europa League. I polacchi precedono di 2 punti gli azzurri e il Leicester, impegnato tra le mura amiche lo Spartak Mosca, a quota 3. Classifica equilibrata, gare fondamentali nella corsa qualificazione. Sponda partenopea torna Ounas, out Manolas, Fabián Ruiz e Insigne. E Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del match, è partito proprio da qui: “Perché non li ho convocati? Per una serie di valutazioni che ci hanno portato a tenerli fuori a scopo precauzionale. Avrebbe potuto giocare, ma c'è una gara anche domenica e ci sono anche altri che meritano di scendere in campo. Chi è rimasto a casa rischiava di farsi male venendo schierato”. Spalletti ha poi rincarato la dose: “Non vedo perché dovremmo essere indeboliti, la rosa ci permette di sostituire chi ha giocato più spesso. Siamo venuti qui per vincere. Ci teniamo, sappiamo che è una sfida difficile, ma vogliamo centrare un successo importante”. Partita speciale, da polacco in Polonia,per Zielinksi: “Ci aspetta un ambiente caldissimo. Ci teniamo tanto alla partita, abbiamo una rosa ampia e forte e abbiamo tutto per giocarcela fino in fondo. Credo che il Legia sarà più offensivo, ma per noi non cambia tanto siamo preparati bene e dobbiamo vincere. Il gol a Salerno è stato prezioso per me, ma soprattutto per la squadra. Sono, però, sempre stato sereno nonostante qualche problema fisico” ha aggiunto e concluso il centrocampista.