Napoli Basket, domenica la sfida tra neopromosse con Tortona La gara del PalaBarbuto sarà diretta da Vicino, Baldini e Brindisi

Si avvicina la sfida con la Bertram Tortona per la Gevi Napoli, che ha aperto la settimana di Serie A con il super colpo, l'arrivo di Jeremy Pargo. L'esterno di Chicago, da numeri clamorosi per il massimo campionato italiano, prenderà il posto di Josh Mayo. Domenica, con palla a due alle 20.45, la squadra azzurra ospiterà l'altra neopromossa, il team piemontese, allenato dall'avellinese, Marco Ramondino. Tortona ha battuto la Virtus Bologna nello scorso weekend. Al PalaBarbuto si affronteranno, quindi, le due squadre che hanno fermato la corsa dei campioni d'Italia in carica negli ultimi due turni di campionato. Tortona a quota 6 (settima forza effettiva della Serie A), Napoli a quota 4, chiamata al rilancio dopo i rimpianti per il ko di Trieste: ecco come si presenteranno alla sfida del PalaBarbuto i due roster per la settima giornata di un torneo che si conferma equilibrato. Gevi-Bertram sarà diretta da Alessandro Vicino di Argelato, Lorenzo Baldini di Firenze e Federico Brindisi di Torino.