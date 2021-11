Europa League: il Napoli ribalta e dilaga, 4-1 a Varsavia sul Legia Zielinski e Mertens su rigore, Lozano e Ounas per cancellare il vantaggio polacco con Emreli

Il Napoli passa a Varsavia e firma un successo prezioso in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Gli azzurri superano il Legia con il risultato di 1-4. Emreli va a segno al 10' per il vantaggio dei polacchi. La risposta dei partenopei arriva nella ripresa con due calci di rigore. Al 51' Zielinski, al 74' Mertens: il Napoli ribalta il match e poi dilaga con Lozano e Ounas. La squadra di Luciano Spalletti centra 6 punti contro il Legia e piazza un colpo fondamentale per l'accesso alla fase successiva (il primo posto vale la casella ottavi, il secondo quello per i sedicesimi).

Il tabellino.

Europa League - Gruppo C

Quarta Giornata

Legia - Napoli 1-4

Marcatori: 10' pt Emreli (L), 6' st su rig. Zielinski (N), 29' st su rig. Mertens (N), 33' st Lozano (N), 45' st Ounas (N).

Legia (3-4-3): Mistza; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Yuri Ribeiro, Josué, Slisz (25' st Martins), Mladenovic; Kastrati (22' st Muci), Emreli (35' st Lopes), Luquinhas. All. Golebiewski. A disp. Tobiasz, Rose, Celhaka, Kharatin, Ciepiela, Kostorz, Pekhart, Skibicki, Wlodarczyk.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme (20' st Lobotka); Lozano (35' st Ounas), Elmas (20' st Politano), Zielinski (28' Mertens); Petagna (35' st Zanoli). All. Spalletti. A disp. Idasiak, Ospina.

Arbitro: Visser.

Ammoniti: Miszta, Josue (L); Elmas (N).

Recupero: 2' pt, 5' st.