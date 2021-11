Verso Napoli-Verona: Insigne, Osimhen e Fabian Ruiz in gruppo Tutti coinvolti: è la vittoria del gruppo quella conquistata in ambito continentale

Rientro immediato da Varsavia con la vittoria sul Legia (4-1 finale in rimonta) e il primo posto nel gruppo C di Europa League, equilibrato dopo quattro turni. Testa al Verona per il Napoli, che ha subito ripreso la preparazione al training center a Castel Volturno.

Tutti coinvolti: è la vittoria del gruppo quella conquistata in ambito continentale dalla squadra di Luciano Spalletti, che ha diviso, come di consueto, in due la rosa al rientro da un impegno (scarico per chi ha giocato dall'inizio con il Legia, fase iniziale di attivazione a secco e lavoro su un circuito di agilità per il resto del gruppo).

Seduta tattica, partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su palle inattive: tutto questo ha visti protagonisti Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Fabian Ruiz, regolarmente con i compagni per la prima seduta verso Napoli-Verona. Ancora personalizzato per Kostas Manolas, lavoro in palestra per Kevin Malcuit.