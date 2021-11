Monterosi Tuscia - Turris, la probabile formazione dei corallini Quattro indisponibili, Caneo chiamato a risolvere un ballottaggio in attacco

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per la Monterosi Tuscia - Turris, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, in programma domani, domenica 8 novembre, alle 14,30, allo stadio “Rocchi” di Viterbo. Non fa ancora parte della lista Franco, che è, però, ormai prossimo al pieno recupero. Ancora out anche Ghislandi al pari dei lungodegenti Lame e Nunziante. In attacco Sartore dovrebbe essere preferito a Leonetti.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: Giannone, D’Oriano, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Finardi, Tascone, Bordo, Varutti; Giannone, Santaniello, Sartore. A disp.: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Loreto, Zanoni, Ghislandi, Giofrè, Iglio, Palmucci, D’Oriano, Leonetti, Longo, Pavone. All.: Caneo.