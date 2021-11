Napoli-Verona nel ricordo di Diego Armando Maradona Il rientro nei big nella sfida contro l'Hellas per l'undicesima vittoria in dodici sfide

Nelle tre sfide di campionato del mese di novembre, contro il Verona, l'Inter e la Lazio, il Napoli indosserà il kit "Maradona Game". Nel ricordo di Diego la sfida contro l'Hellas: obiettivo rivincita per gli azzurri contro gli scaligeri, che nell'epilogo stagionale 2020/2021 fermarono la squadra partenopea determinando la mancata qualificazione in Champions per il gruppo allenato da Rino Gattuso.

Luciano Spalletti vuole l'undicesima vittoria in dodici uscite di campionato. Si riparte di slancio dopo la vittoria in rimonta firmata a Varsavia contro il Legia, preziosa nelle dinamiche europee. Alle 18 Napoli-Verona con i big convocati, alle 20.45 il derby Milan-Inter e sarà sfida a distanza, in particolar modo con i rossoneri. Dall'altra parte ci sarà una squadra capace di rilanciarsi pienamente con Igor Tudor in panchina e che ripropone gli standard della passata stagione.

I convocati: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.