Pallanuoto, A1: il Posillipo spreca troppo in superiorità e cede all'Anzio Campani battuti 12-9 in un match pieno di errori, nel prossimo turno la lunga trasferta di Catania.

A Santa Maria Capua Vetere il Posillipo non riesce a dare continuità di risultati cedendo contro l’Anzio Waterpolis. Match complicato per i partenopei costretti ad inseguire fin dall’inizio. Nei primi due periodi squadra sotto nei parziali, entrambi persi 3-2, con una grande difficoltà nel difendere. Le cose però non vanno meglio in attacco né nella prima parte né nella seconda soprattutto in superiorità. Sedici le occasioni con l’uomo in più, cinque quelle sfruttate. Troppo poco per una squadra di A1 che vuole dare fastidio ad un avversario che non ha fatto nulla di straordinario ma è stato trascinato dalla grande vena realizzativa di Giorgetti che ha chiuso con cinque marcature.

L’unico periodo in cui i napoletani non hanno concesso più di due reti è stato l’ultimo finito per 2-2, ma non è bastato per tornare in partita. Il 12-9 finale lascia tanto amaro in bocca perché non era un match impossibile ma ormai bisogna pensare al prossimo impegno. Il Posillipo tornerà in acqua sabato 13 novembre nella lunga trasferta nella tana del Nuoto Catania, sfida valida per la sesta giornata di campionato.

C.N. Posillipo – Anzio Waterpolis 9 -12 (2-3; 2-3; 3-4; 2-2)

C.N. Posillipo: L. Lindstrom, D.Iodice, L.Briganti, E.Aiello 1, A.Picca, M.Calì, M.Tkac, J. Lanfranco 1, M.Di Martire 4, A.Scalzone, N. Radonjic 1, P. Saccoia 2, R. Spinelli. All. R. Brancaccio

Anzio Waterpolis : A.Antonini, G. Siani 1, C.Gandini 2, L.Di Rocco 2, A.Giorgietti 5, A.Grossi 1, N.Fratarcangeli, A.Mironov, F.Lapenna, A.Cunko 1, G.Casasola, D. Prescitti, G.Vassallo. All.R.Tofani

Arbitri: Bianco – Schiavo, Delegato FIN: Rotunno

Superiorità: Posilipo 5/16, Anzio Waterpolis 7/13

Usciti per Falli: Cunko (terzo tempo), Grossi e Mironov (quarto tempo Anzio Waterpolis ), e Saccoia (quarto tempo Posillipo)

Rigori: 2/3 Posillipo