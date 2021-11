Il Napoli frena: 1-1 al "Maradona" con l'Helles Verona Botta e risposta Simeone-Di Lorenzo, nel finale scaligeri in 9 per le espulsioni di Bessa e Kalinic

Il Napoli frena. Al “Maradona”, nella dodicesima giornata di Serie A, gli azzurri non sono andati oltre l'1-1 con l'Hellas Verona. Scaligeri in vantaggio al 13' con Simeone, pari partenopeo cinque giri di lancette più tardi grazie a Di Lorenzo. Nel finale ospiti in nove per le espulsioni per somma di ammonizioni comminate a Bessa e Kalinic. Alle 20,30 il Milan, impegnato nel derby al “Meazza” contro l'Inter, vincendo volerebbe al comando solitario della classifica.

Il tabellino.

Napoli - Hellas Verona 1-1

Marcatori: pt 13' Simeone, 18' Di Lorenzo.

Napoli(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa (41' st Mertens), Fabian Ruiz; Politano (17' st Lozano), Zielinski (17' st Elmas), Insigne (41' st Ounas); Osimhen (46' st Petagna). A disposizione: Demme, Lobotka, Lozano, Marfella, Meret, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter (39' st Magnani), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak (30' st Bessa), Caprari (39' st Kalinic); Simeone (30' st Lasagna). A disposizione: Berardi, Cancellieri, Cetin, Hongla, Pandur, Ragusa, Ruegg, Sutalo. Allenatore: Frabotta.

Arbitro: Ayroldi della sezione di Molfetta.

Note: Espulsi per somma di ammonizio al 43' st Bessa e al 48' st Kalinic. Ammoniti: Rrahmani, Osimhen; Barak, Dawidowicz, Bessa, Kalinic. Recupero: pt 1', st 4' st.