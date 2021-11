Serie A, Napoli batte Tortona senza Elegar e Parks: 82-79 Velicka guida i partenopei al successo realizzando 26 punti. Quota 6 in classifica per la Gevi

In attesa di Jeremy Pargo e priva di Jordan Parks e Frank Elegar (infortunio nel riscaldamento per il centro), la Gevi Napoli firma una prova di forza contro la Bertram Tortona. Al PalaBarbuto finale di 82-79: parziali progressivi di 23-12, 39-36 e 60-50 con la crescita costante della squadra azzurra, vincente sul roster allenato dall'avellinese, Marco Ramondino. Arnas Velicka guida i partenopei al successo realizzando 26 punti. Napoli saluta il terzultimo posto e raggiunge il gruppo di metà classifica a quota 6.

"Complimenti a Napoli per la vittoria, meritata per la maggiore continuità avuta nei quaranta minuti. - ha spiegato Ramondino nel post-gara - Noi dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che siamo una squadra che ha alti e bassi: prima ci rendiamo conto di questa tendenza, prima riusciamo a contrastarla. Per farlo serve uno sforzo per raggiungere più continuità nelle partite. Napoli, nonostante l’assenza in extremis di Elegar, a cui faccio l’in bocca al lupo, è stata molto aggressiva in difesa, rallentando i nostri giochi e tenendoci lontani dall’area. Noi non abbiamo impattato bene la partita e potevamo avere un livello di fisicità superiore in determinati momenti dell’incontro. L’analisi deve tenere conto della bravura che hanno avuto loro e dell’incapacità nostra nel leggere per tutta la durata della gara quello che loro ci hanno proposto".

LegaBasket Serie A

Settima Giornata

Gevi Napoli - Bertram Tortona 82-79

Parziali progressivi: 23-12, 39-36, 60-50

Napoli: Zerini 8, McDuffie 12, Matera ne, Coralic ne, Velicka 26, Cannavina ne, Marini 10, Elegar ne, Uglietti, Lombardi 11, Rich 15, Grassi ne. All. Sacripanti

Tortona: Mortellaro ne, Wright 5, Rota ne, Cannon 5, Tavernelli 9, Filloy 22, Mascolo 7, Severini ne, Sanders 2, Daum 17, Cain 10, Macura 2. All. Ramondino