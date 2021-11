Napoli, i tifosi non fanno drammi e pensano già alla sfida con l'Inter Dopo la sosta la supersfida al "Meazza" contro i nerazzurri. Osimhen polemico su Instagram

Vietato piangersi addosso perché in fin dei conti il Napoli è ancora lì, in testa alla classifica, nonostante l'1-1 casalingo con la “bestia nera” Hellas Verona, grazie al concomitante pari con identico risultato tra Milan e Inter. Il valore degli avversari affrontati non viene sottovalutato, l'arbitraggio è contestato, ma in città resta l'ottimismo il sentimento principale legato alle sorti degli azzurri. Chi proprio non ci sta è, invece, è Osimhen, che ha condiviso il fermo immagine della trattenuta in area di rigore subita da Magnani, messa in evidenza attraverso una storia Instagram da Diego Armando Maradona jr. Si preannuncia una settimana di infuocate polemiche in vista del match al “Meazza”, contro l'Inter, in programma dopo la sosta per le nazionali. Guai, però, a fare drammi perché c'è ancora tanta strada da percorrere e un mezzo passo falso non può e non deve cambiare l'entusiasmo sulle cui ali il Napoli sta planando per volare sulle ali di una stagione da protagonista sia in campionato, sia in Europa.