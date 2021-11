Napoli perde Elegar. Pargo: "Non vedo l'ora di essere lì" Rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro per il centro statunitense

Si conferma l'attesa per l'arrivo di Jeremy Pargo a Napoli. L'esterno ex Maccabi Tel Aviv e Cska Mosca ha condiviso un messaggio alla piazza partenopea: "Napoli, ragazzi ci vediamo presto. - ha affermato il giocatore di Chicago nel video pubblicato dalla Gevi sui canali ufficiali social - Non vedo l'ora di essere lì, di fare un sacco di punti e di vincere insieme. Saluti a tutti. Ci vediamo tra un paio di giorni". Ancora poche ore e Pargo raggiungerà Capodichino e Napoli per iniziare la sua seconda avventura italiana dopo la parentesi in canotta Reyer Venezia nel 2016.

Nell'attesa di Pargo, dopo l'addio di Josh Mayo, e senza Jordan Parks e Frank Elegar, la Gevi di coach Stefano Sacripanti ha conquistato due punti oltremodo preziosi contro la Bertram Tortona. Il centro statunitense ha rimediato un brutto infortunio nel riscaldamento pre-gara. La società azzurra ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Elegar. Rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro: di fatto, ecco una sentenza sulla stagione dell'ex Milano e Reggio Emilia, costretto all'intervento chirurgico. Un'ulteriore tegola per il Napoli Basket, costretto al ritorno sul mercato per inserire un nuovo centro.