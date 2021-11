Napoli, 14 convocati nelle nazionali. Attesa a Castel Volturno Solo domani sarà ripresa della preparazione al training center per chi è rimasto a disposizione

Il pari con il Verona vale come la mancata occasione di allungo, ma anche come la conferma del primato: 1-1 per il Napoli, stesso risultato nel derby di Milano, azzurri e rossoneri in vetta a quota 32 con la pausa nazionali. Sono ore di stand-by a Castel Volturno, inevitabili all'apertura della sosta. Sono ben quattordici i calciatori del Napoli convocati dalle rappresentative e solo domani sarà ripresa della preparazione al training center per chi è rimasto a disposizione del club e dello staff tecnico. Per giovedì è attesa l'ufficialità del giorno in cui sarà disputata la finale di Supercoppa Italiana tra l'Inter e la Juventus. Appare plausibile la data del 12 gennaio, che può determinare la conferma del calendario del Napoli, della sfida di ritorno tra gli azzurri e i biancoverdi all'Allianz Stadium, in programma nei giorni dell'Epifania.

Napoli - I convocati dalle nazionali: Di Lorenzo, Insigne e Meret (Italia), Elmas (Macedonia del Nord), Koulibaly (Senegal), Lobotka (Slovacchia), Lozano (Messico), Mertens (Belgio), Osimhen (Nigeria), Ospina (Colombia), Ounas (Algeria), Rrahmani (Kosovo), Anguissa (Camerun), Zielinski (Polonia).