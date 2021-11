Giro d'Italia 2022, c'è la spettacolare Napoli-Napoli di 149 km Sono state svelate le tappe adatte alle fughe e quella campana prevede un circuito nei Campi Flegrei

Come vi aveva raccontato una settimana fa il Giro d'Italia tornerà in Campania ma ci sono delle novità. Poche ore fa è arrivata l'ufficialità. Il percorso originale è cambiato ed è andata in scena una vera e propria ma graditissima sorpresa. Il Giro d’Italia 2022 torna in Campania, precisamente nel capoluogo per una tappa tutta partenopea che vedrà grandi protagonisti i Campi Flegrei con Bacoli e Monte di Procida che il prossimo anno sarà “capitale della cultura italiana”.

Il percorso sarà di 149 km con un difficile ma molto interessante circuito di circa 19 km tra Bacoli e Monte di Procida che verrà percorso per ben cinque volte. Sarà l’occasione giusta per i tanti appassionati per vedere passare i “girini” e anche per gli attaccanti di giornata che troveranno terreno utile per fare selezione ed evitare un volatone finale. Gli ultimi km porteranno la carovana rosa fino al lungomare di via Caracciolo dove sarà attesa tantissima gente per una delle tappe più calorose del Giro d’Italia 2022.

La corsa ciclistica più amata e attesa dagli italiani tornerà a Napoli dove manca dal 2013, quando lungo i 130 km che inaugurarono quell’edizione la battaglia fu vinta dal britannico Mark Cavendish in volata sul futuro campione Olimpico della pista Elia Viviani. In quell’occasione le prime tre tappe furono tutte in Campania con la Ischia-Forio e la Sorrento-Marina di Ascea.