Scherma, Tarantino all’esordio da CT: "La vivo come se dovessi tirare" Il tecnico napoletano ha convocato 24 azzurri per il Grand Prix FIE di Orleans in terra francese.

La sua nomina a commissario tecnico della Nazionale di sciabola non è stata una sorpresa. Gigi Tarantino lavorava per raggiungere questo obiettivo. Dopo una grande carriera in pedana con un argento e tre bronzi Olimpici, due ori mondiali, cinque argenti e sette bronzi, ora dovrà portare sul podio ragazzi e ragazze. Si parte da Orleans in Francia con il Grand Prix FIE dall’11 al 13 novembre. Appuntamento importante perché il primo dopo le Olimpiadi di Tokyo da cui la squadra ha raccolto un argento nella prova a squadre e uno nell’individuale con Luigi Samele. Bisognerà riconfermare questi risultati nel prossimo triennio con gli uomini, mentre con le donne si dovrà crescere ancora per salire finalmente su quel podio sfiorato a Rio de Janeiro nel 2016.

“È la prima gara della stagione, ma anche la mia prima da Commissario Tecnico. La vivo come se dovessi tirare, con la carica che ogni grande appuntamento porta con sé” ha spiegato il neo commissario tecnico al sito Federale. Entusiasmo e tanta voglia sono armi preziose a disposizione del tecnico napoletano. ”Sono contentissimo di cominciare con questo GP FIE di Orleans perché vedrò contemporaneamente in pedana sia i ragazzi che le ragazze. Ho voglia di tastare sul campo le loro condizioni, per capire come ognuno di loro affronta la gara, che dà sensazioni decisamente diverse rispetto agli allenamenti”. Il primo banco di prova è dietro l’angolo, Tarantino ha toccato con mano l’entusiasmo del gruppo ma ora sarà la pedana ad emettere l’insindacabile giudizio.

“In ritiro ho apprezzato, sia dal gruppo maschile che femminile, le motivazioni e l’applicazione nel lavoro. Adesso è il momento di provare a trasferire queste ottime sensazioni su un palcoscenico così prestigioso”.