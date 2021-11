Italrugby, contro i "Pumas" a Treviso prima convocazione per il napoletano Fusco L'atleta delle Fiamme Oro partirà dalla panchina e sogna l'esordio in un match dove bisogna vincere.

Arrivano i “Pumas” è c’è una lunga serie negativa da fermare. Sabato al Monigo di Treviso, fischio d’inizio alle 14:00, andrà in scena il secondo match dell’Autumn Nations Cup 2021. Diverse le novità che gli azzurri presenteranno in campo. Dopo il ko contro gli All Blacks, Kieran Crowley è stato chiaro: “Abbiamo tracciato una linea: vogliamo guardare avanti e mostrare progressi sin da subito. L’atteggiamento mostrato contro la Nuova Zelanda è stato buono, ma nella prossima partita servirà fare ancora di più per portare a casa un risultato importante contro l’Argentina”. Tra i convocati non c’è il sannita Carlo Canna mentre sarà per la prima volta, almeno inizialmente in panchina, il napoletano Alessandro Fusco che sogna l’esordio in azzurro. L’Italrugby torna a giocare al Monigo vent’anni dopo la vittoria contro le Fiji con il chiaro obiettivo di battere i “pumas” che vincono con gli azzurri dal 2008 quando la squadra allenata da Mallett vinse sui difficile campo di Cordoba in Argentina.

Questa la squadra che scenderà in campo:

15 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 23 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 28 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 6 caps)

12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 7 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 11 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby 8 caps)

8 Giovanni LICATA (Zebre Parma, 11 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 8 caps) - capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 34 caps)

5 David SISI (Zebre Parma, 16 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 14 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 16 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 7 caps)

1 Ivan NEMER (Benetton Ruby, 1 cap)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma 38 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 13 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 15 caps)

19 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 34 caps)

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 23 caps)

21 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente)

22 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, esordiente)

23 Federico MORI (Bordeaux, 10 caps)