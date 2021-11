Italrugby, Fusco sogna l'esordio in azzurro contro i "Pumas" Il napoletano, scuola Amatori, partirà dalla panchina ma potrà dare il suo contributo nella ripresa.

Sabato alle 14:00 al Monigo di Treviso potrebbe essere una giornata importante la palla ovale campana. L’Italrugby sfiderà i “pumas”, che non vengono battuti dagli azzurri dal 2008 nel match che andò in scena a Cordoba, e in panchina ci sarà il mediano di mischia scuola Amatori Napoli Alessandro Fusco. Il napoletano sogna l’esordio che potrebbe arrivare a partita in corso. Intanto per il secondo test-match delle Autumn Nations Series, il commissario tecnico argentino, Mario Ledesma, ha comunicato la squadra che scenderà in campo contro gli azzurri. I sudamericani sono reduci dalla sfida persa a Parigi contro la Francia per 29-20 dove hanno mostrato grande fisicità. L’Italrugby dovrà stare attenta a non concedere troppo perché i “Pumas” sanno far male, per questo sarà importantissima la disciplina.

Ecco il XV dell’Argentina:

15 Emiliano BOFFELLI

14 Santiago CORDERO

13 Matias MORONI

12 Jeronimo DE LA FUENTE

11 Mateo CARRERAS

10 Santiago CARRERAS

9 Tomas CUBELLI

8 Facundo ISA

7 Juan Martin GONZALEZ

6 Pablo MATERA

5 Tomas LAVANINI

4 Marcos KREMER

3 Francisco GOMEZ KODELA

2 Julian MONTOYA (cap)

1 Thomas GALLO

a disposizione

16 Facundo BOSCH

17 Ignacio CALLES - esordiente

18 Santiago MEDRANO

19 Lucas PAULOS

20 Santiago GRONDONA

21 Gonzalo BERTRANOU

22 Nicolas SANCHEZ

23 Lucio CINTI