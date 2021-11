Verso Pesaro-Napoli, Banchi: "Gevi mix di talento ed esperienza" Il coach della VL ha presentato la sfida in programma domani in terra marchigiana

"È stata una settimana diversa dalle altre per la gestione dell’infortunio di Tyrique Jones che ci ha creato preoccupazione e incertezza. Vedremo quanto tutto questo potrà condizionarlo o limitarlo, speriamo ovviamente non sia così". Così Luca Banchi si avvicina con la sua VL Pesaro alla sfida casalinga contro la Gevi Napoli, in programma domani in terra marchigiana: "Valuteremo domani le sue condizioni ma contiamo che sia della partita. In ogni caso la decisione sarà presa all’ultimo momento. - ha aggiunto il coach dei biancorossi - “Napoli ha affrontato e battuto Tortona domenica scorsa. La squadra di coach Sacripanti è un bel mix di talento ed esperienza e ha investito molto sulla scia della promozione in Serie A. Può contare su giocatori molto validi e di comprovata esperienza come Mayo prima e Pargo ora, senza dimenticare Elegar e Rich a cui si va ad aggiungere un giocatore giovane e di grande talento come Velicka. Cerchiamo di impattare e influenzare l’ambiente in cui ci troviamo grazie alla nostra identità e personalità".