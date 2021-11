Verso Salerno-Sant'Antimo, Ochoa: "Occorrono risposte anche in trasferta" Il lungo della PSA: "Determinati e vogliosi per conquistare la prima vittoria esterna"

"Dobbiamo pensare solo alla prossima partita e posso garantire che siamo tutti concentrati sul match di Salerno". Così il lungo della PSA Sant'Antimo, Nacho Ochoa, ha presentato la trasferta sul parquet della Virtus Arechi (domani palla a due alle 18): "Sappiamo di dover dare delle risposte su quello che è il nostro rendimento in trasferta, le dobbiamo alla società, al coach e a noi stessi, e proveremo a farlo già dal derby di domenica. - ha spiegato Ochoa - Abbiamo lavorato duro in settimana, abbiamo preparato la partita con lo staff e siamo pronti a giocarcela. Sappiamo che non sarà semplice, loro sono un’ottima squadra in grado di metterci in difficoltà in tanti modi, ma noi andremo lì determinati e vogliosi di conquistare questa prima vittoria esterna che ci manca". Il coach della PSA, Agostino Origlio, non potrà contare su Alessandro Sperduto, che ha chiesto e ottenuto la rescissione.