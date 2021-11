Pallanuoto, A1: il Posillipo domina a Catania ma sciupa tutto nel finale Solo un pareggio per i campani che si erano presentati all'ultimo periodo sul più quattro.

Un pareggio che lascia tanto amaro in bocca. Il Posillipo aveva dominato a Catania prima del tracollo finale che ha il sapore della beffa. Il risultato di 11-11 non può lasciare soddisfatta la squadra che nell’ultimo periodo ha sperperato quanto creato in precedenza. Il primo parziale era stato equilibrato ed è terminato sul 3-3, ma nel secondo i partenopei hanno fatto la differenza. Spinelli si esalta, compie due parate da fuoriclasse e Radonjic rompe l’equilibrio. Seguono le reti di Briganti e Di Martine –che in precedenza aveva fallito un rigore- per l’8-5 che sembra fare la differenza. Nel terzo quarto ancora Posillipo in pieno controllo. Il parziale è di 3-2 per gli uomini di Brancaccio che si presentano sull’11-7 all’ultimo periodo. Catania però non ci sta, cambia marcia e sorprende i campani troppo fallosi. Brancaccio perde pedine importanti per falli e con la doppia superiorità i padroni di casa sfondano con Banicevic, Privitera, e la doppietta di Esbert. All’ultimo possesso il Posillipo ha anche la palla per fare il colpo gobbo ma la conclusione di Scalzone si ferma sulla traversa. Il Posillipo porta a casa tanti rimpianti e un punto che permette alla squadra di muovere la classifica e salire a quota quattro.

ADR Nuoto Catania- C.N.Posillipo 11-11 (3-3; 2-5; 2-3; 4-0)

Catania: E.Caruso, G.Generini, N.Esbert 2, G.La Rosa 1, A.Tringali, B.Banicevic 2, G.Torrisi, M.Ferlito 1, N.Kacar, A.Privitera 4. E.Russo 1, S.Catania, T.Baggi Necchi. All.G.Dato

C.N.Posillipo: L.Lindstrom, D.Iodice, L.Briganti 1, E.Aiello, A.Picca, M.Lanfranco, M.Tkac, J.Lanfranco 2, M.Di Martire 3, A. Scalzone 1, N.Radonjic 2, P.Saccoia 2, R.Spinelli. All. R.Brancaccio

Arbitri: Ricciotti-Bianco

Superiorità :4/16, 4/13

Rigori: 0/2, 2/3

Usciti per Falli: Tringali, Briganti, Di Martire, Saccoia, Picca