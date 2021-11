GeVi Napoli, primo successo stagionale in trasferta: battuta Pesaro 83-100 Impatto super di Pargo, Rich top scorer della serata con 24 punti. Scripanti: "Vittoria di squadra"

Secondo successo di fila e primo stagionale in trasferta in campionato per la Gevi Napoli Basket, che supera la Carpegna Prosciutto Pesaro con il finale di 83-100. Il miglior realizzatore degli azzurri è Rich, con 24 punti, 22 quelli messi a referto da Parks. Ottimo debutto per Pargo, autore di 18 punti con 5 su 8 da 3 punti. In doppia cifra anche Zerini con 11 punti. Gli azzurri salgono cosi a quota 8 punti in classifica aggiudicandosi un importantissimo scontro diretto. Parte forte la Gevi con un 9-0 di parziale siglato da Rich, Parks e 5 punti di Lombardi costringendo Banchi al timeout. La reazione di Pesaro è affidata Zanotti. Il primo quarto si chiude sul 15-25. Nel secondo quarto Pargo trova i suoi primi punti napoletani con la tripla che vale il 20-32. Lombardi schiaccia in contropiede facendo volare gli azzurri sul +16. Pesaro non s'arrende. Si va all’intervallo lungo sul 45-53. Si riparte e la GeVi parte forte un 9-0 di parziale firmato sull'asse McDuffie-Velicka-Rich, risponde Delfino, ma Rich sigla il 48-65. Delfino e Zanotti tengono a galla i padroni di casa, rimessi a distanza di sicurezza da Zerini col tap-in del 56-73. Il terzo quarto si chiude sul 60-76. Successo in ghiacchio. Moretti e Camara tentano l'ultimo recupero con un parziale 7-0, interrotto da Rich. Le triple di Pargo chiudono definitivamente il match. La Gevi vince 83-100. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima, alle 19, ancora in trasferta sul campo della Dinamo Sassari.

Così coach Stefano Sacripanti al termine della partita: "Faccio i complimenti alla mia squadra perché abbiamo vissuto due settimane molto difficili. Prima di Tortona mancavano Mayo e Parks, poi è mancato Elegar. Oggi è entrato Pargo, ma eravamo comunque senza centro titolare e nonostante questo abbiamo fatto una partita solida facendo ciò che avevamo studiato di fare. C’è stato qualche errore che mi ha fatto arrabbiare ma il piano partita è stato rispettato. Pargo ha dato una zampata da campione nel finale con i suoi canestri. È una vittoria di squadra, tutti sono stati protagonisti. Abbiamo fatto finalmente due vittorie consecutive. Ci prendiamo qualche giorno di pausa per preparare al meglio la partita di Sassari. E’ stato un piacere tornare a Pesaro, una vera città del basket”.

Il tabellino.

Carpegna Prosciutto Pesaro - Gevi Napoli Basket 83-100 (15-25;45-53 ;60-76)

Pesaro: Stazzonelli ne, Drell, Moretti 9, Tambone 8, Camara 9,Zanotti 9, Sanford 18, Larson, Demetrio 6, Delfino 13, Jones 11 . All.: Banchi.

Napoli: Zerini 11, McDuffie 5, Cannavina ne, Coralic ne, Velicka 3, Parks 22, Marini 8, Uglietti, Lombardi 9, Pargo 18, Rich 24, Grassi ne. All.: Sacripanti.