Napoli, le ultime sul riscatto di Anguissa Tra una settimana la sfida in trasferta con l'Inter, scatta già il conto alla rovescia

André-Frank Zambo Anguissa è tra le note più liete dell'avvio di campionato del Napoli. Ingaggiato in prestito oneroso dal Fulham, per 400mila euro, il diritto di riscatto del suo cartellino è stato fissato a 15 milioni di euro. Un esborso economico che il centrocampista sta pienamente dimostrando di valere attraverso le sue prestazioni in campo dove è diventato una pedina inamovibile e fondamentale all'interno dello scacchiere tecnico-tattico di Spalletti. E così non c'è dubbio che De Laurentiis eserciterà l'opzione per acquistare Anguissa a titolo definitivo e, addirittura, per far sentire il calciatore ancor più al centro del progetto, potrebbe bruciare le tappe procedendo a concludere l'operazione già a gennaio. Anguissa ha dalla sua anche l'età per far sì che il Napoli possa puntare su di lui a lungo termine, non solo per ciò che può garantire sul rettangolo di gioco. Tra due giorni compirà 26 anni e si può pensare anche a un suo percorso di crescita e rivendita a un prezzo ben superiore ai 15 milioni da investire per portarselo a casa, rendendolo un vero e proprio patrimonio della società partenopea. Intanto, con le dita incrociate per la qualificazione ai mondiali di Qatar dell'Italia, il Napoli attende la fine degli impegni delle nazionali per riabbracciare i suoi 14 gioielli in giro per il mondo. Tra una settimana c'è Inter – Napoli e l'adrenalina già sale in attesa di un esame di maturità autentico contro il campioni d'Italia in carica.