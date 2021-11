Turris - Catanzaro, la probabile formazione dei corallini Due recuperati e tre indisponibili oltre allo squalificato Tascone per Caneo

Al termine della seduta di rifinitura, effettuata nel pomeriggio, sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per Turris - Catanzaro, posticipo della quattordicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, in programma domani, lunedì 15 novembre, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio “Liguori”. Regolarmente in gruppo Santaniello, che giocherà con l'ausilio di un dispositivo di protezione per il massiccio facciale, così come il rientrante Ghislandi. Si ferma, invece, Longo (tallonite), non convocato al pari dello squalificato Tascone e dei lungodegenti Lame e Nunziante.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Pavone, Santaniello, Sartore.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Bordo, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Loreto, Zanoni, Finardi, Giofré, Iglio, Palmucci, D’Oriano, Pavone, Sartore. All.: Caneo