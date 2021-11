Tennis, A2: il TC Vomero batte Siracusa e sogna i play off Nel prossimo turno capitan Esposito e compagni faranno visita al Tennis Viserba.

Non è stato facile ma alla fine il Tennis Club Vomero ha portato a casa tre importantissimi punti contro Siracusa. Tra le mura amiche, in una giornata infinita, con la pioggia che ha costretto ad interrompere i match, il circolo partenopeo ha portato a casa l’intero bottino che significa avere ancora una concreta occasione di conquistare un posto nei play off.

La giornata è iniziata col veterano mancino Alessio Di Mauro regalare il primo punto ai siciliani con la vittoria per 6-4 6-0 su Pasquale De Giorgio. Complicato e avvincente il match che ha visto Giuseppe Caparco battere Sebastiano Cocola, che dopo aver vinto il primo set 6-3, è stato rimontato dal padrone di casa che si è imposto per 6-1 6-2 al terzo. In seguito è sceso in campo capitan Mariano Esposito che ha superato per 6-4 2-6 6-4 Matteo Bongiovanni.

Il successo del TC Vomero è figlio dei singolari perché anche Facundo Juarez ha portato a casa un punto superando Jose Vidal per 6-3 7-6. Il 3-1 ha indotto il Sicuracusa ad alzare bandiera bianca con un doppio per parte ormai a tarda serata. Nel prossimo turno il TC Vomero avrà un impegno sulla carta agevole contro il Tennis Viserba che è già destinato a fare i playout.