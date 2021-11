Irlanda del Nord - Italia, azzurri con Insigne e Di Lorenzo titolari Napoli, Spalletti attende i rientri dei nazionali. Per domani è fissata la ripresa

Cresce l'attesa per Irlanda del Nord - Italia. La vittoria a Belfast e la conferma delle distanze nella differenza reti, da +2 per gli azzurri sulla Svizzera alla vigilia degli ultimi 90 minuti del girone: ecco i parametri per l'accesso al Mondiale di Qatar 2022, per il ritorno della Nazionale alla fase finale dopo il flop per l'edizione 2018. Lorenzo Insigne sarà punta centrale, “falso nove”, nel sistema tattico che proporrà il commissario tecnico, Roberto Mancini, nella trasferta in Irlanda del Nord. Nell'1-1 con la Svizzera gli azzurri hanno confermato la difficoltà nel ruolo di prima punta con la prestazione negativa di Andrea Belotti e l'assenza di Ciro Immobile per infortunio.

Il falso nueve per andare oltre le criticità: Mancini punta sul capitano del Napoli, che si alternerà con Federico Chiesa e Domenico Berardi, forse il migliore nella prova altalenante di squadra con gli elvetici. Insigne, ma non solo: Giovanni Di Lorenzo, reduce dal gol prezioso dell'Olimpico, sarà esterno difensivo destro anche in Irlanda del Nord. Il nativo di Castelnuovo di Garfagnana è chiamato all'ulteriore prova di sacrificio e continuità, espresse già con il club. Luciano Spalletti attende i rientri dei nazionali. Per domani è fissata la ripresa della preparazione al training center di Castel Volturno.