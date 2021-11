Scherma, Curatoli: "Grandissima soddisfazione, miglior modo per ricominciare" Dopo la delusione nell'individuale a Tokyo il napoletano ha subito risposto in Coppa del Mondo.

L’argento vinto ad Orlenas in Francia, nella prima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022, ha reso indimenticabile l’avvio di stagione di Luca Curatoli. Il napoletano, che difende i colori delle Fiamme Oro, ha dimostrato ancora una volta di essere tra i grandi della sciabola mondiale. Il passo falso alle Olimpiadi di Tokyo, dove nell’individuale era uscito troppo presto, è ormai dimenticato. Il nuovo obiettivo è Parigi 2024 e al suo fianco avrà come spalla il concittadino Gigi Tarantino, nuovo CT azzurro, che all’esordio nelle nuove vesti ha visto Curatoli tirare da campione. Il napoletano è stato il primo degli Europei, l’unico nei primi quattro, di una gara dominata dagli asiatici e in particolare dai coreani.

"È stata una grandissima soddisfazione. Dopo la brutta prova olimpica nell’individuale è stato il miglior modo per ricominciare e posso dire di essere tornato a tutti gli effetti". E’ tornato Luca Curatoli che ora guada avanti come ha dichiarato al sito ufficiale della Federazione Italiana Scherma. "Ho perso contro un avversario che era quasi intoccabile, nonostante io non fossi al 100% della condizione sono riuscito ad arrivare fino alla finale e per me è un grandissimo traguardo. I coreani sono fortissimi, sfidarli è un motivo ulteriore di crescita e quindi ben venga. Complimenti anche ai nostri giovani che hanno offerto ottime prestazioni".

Curatoli parla da leader ed è quello che deve fare. Sarà lui l’uomo di punta nei prossimi due anni e mezzo, quelli che dividono da Parigi 2024, dove l’Italia della sciabola dovrà essere protagonista e confermare le medaglie di Tokyo dove sono arrivati l’argento individuale di Gigi Samele e quello a squadre nel quartetto che ha come fiore all’occhiello proprio il napoletano.