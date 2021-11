Inter-Napoli: divieto di vendita biglietti ai residenti in Campania Biglietti al costo di 20 euro con il settore "terzo anello blu" dedicato agli ospiti

La vendita dei biglietti per assistere a Inter-Napoli allo stadio Meazza è vietata ai residenti nella Regione Campania. Nota ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli come da determina numero 22 pubblicata lo scorso 10 novembre. Divieto per i tifosi azzurri della regione, la squadra di Luciano Spalletti sarà seguita dagli spalti di San Siro dai tifosi non residenti in Campania: biglietti in vendita al costo di 20 euro con il settore "terzo anello blu" dedicato agli ospiti (ingresso gate 10).

"I cancelli dello Stadio apriranno alle ore 15:30. - si legge nella nota ufficiale del club azzurro - Si ricorda che all'ingresso verranno controllati il green pass, il documento in corso di validità e il biglietto. Si consiglia di comprare anticipatamente il pass parcheggio possibile solo on-line (parkforfun)". Info utili per accesso e regolamento sul sito ufficiale dell'Inter.