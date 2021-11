Napoli, ripresa a Castel Volturno. Italia, il Mondiale passa per gli spareggi Irlanda del Nord - Italia 0-0, poker della Svizzera sulla Bulgaria: elvetici qualificati

Si riparte al training center di Castel Volturno. Nel pomeriggio sarà ripresa della preparazione per il Napoli con l'Inter nel mirino e il rientro dei nazionali nella rosa azzurra. Per il calcio italiano sarà sguardo rivolto al campionato, ma pesa tanto il pareggio in Irlanda del Nord: 0-0 a Belfast per l'Italia, poker della Svizzera sulla Bulgaria (elvetici qualificati) e la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 passerà solo per gli spareggi. La nazionale non trova la soluzione vincente con Lorenzo Insigne punta centrale, da "falso nueve": il capitano del Napoli spreca su una buona occasione creata contro il muro nordirlandese nella serata in cui Giovanni Di Lorenzo si conferma utile alla causa con una prestazione di sacrificio tra difesa e attacco a tutto campo. Il sorteggio dei playoff è in programma venerdì 26, alle 17, a Zurigo: all'Italia toccherà battere due squadre in due turni da gara secca (in programma a fine marzo) per tornare al Mondiale, cancellare il flop dell'edizione 2018 ed evitare il secondo consecutivo, ancora più particolare in virtù del titolo europeo conquistato nel luglio scorso. Di Lorenzo e Insigne sono pronti al rientro a Castel Volturno nell'attesa delle altre pedine azzurre in giro per il mondo con la finestra nazionali ormai agli sgoccioli.