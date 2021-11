Scherma, Tarantino: "Soddisfatto del mio debutto da CT" Il napoletano torna a casa con un podio nell'individuale maschile e buone indicazioni al femminile.

La prima uscita da neo Commissario Tecnico della Nazionale di sciabola è stato più che positivo per Gigi Tarantino. Il napoletano ha portato a casa un podio nell’individuale grazie al concittadino Luca Curatoli e buone indicazioni in campo femminile dove la migliore è stata un’altra campana, la salernitana Rossella Gregorio che ha chiuso all’undicesimo posto.

"Buona la prima. Sono molto soddisfatto di questo debutto –ha spiegato Tarantino-, non solo per l'ottimo secondo posto di Luca Curatoli, ma pure per le ottime indicazioni ricevute da tanti giovani in gara”. Curatoli è tornato ancora una volta sul podio in Coppa del Mondo dimostrando che la brutta giornata nell’individuale alle Olimpiadi di Tokyo è già dimenticata. “Luca ha riscattato la prestazione individuale ai Giochi Olimpici, conquistando un secondo posto di grande valore, però sono felice anche delle risposte degli altri. Certo, c'è da lavorare, ma l'esordio è stato confortante". Il prossimo appuntamento è in programma a gennaio, dunque Tarantino avrà l’occasione per lavorare con i suoi ragazzi e cominciare a preparare anche la prova a squadre dove è importante partire bene per essere ai vertici nel ranking e non avere problemi in ottica Parigi 2024. Inoltre nel 2022 ci saranno anche altri due appuntamenti importantissimi come gli Europei di Antalya in Turchia e i Mondiali che si terranno a Il Cairo in Egitto.