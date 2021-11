Napoli Basket, subito Pargo e riecco il vero Rich L'ex Maccabi e Cska ha realizzato 18 punti in 20 minuti con il 5 su 8 al tiro da 3

Il Napoli Basket ha già lanciato un chiaro segnale alla Serie A. Superare l'addio di Josh Mayo e l'infortunio, da stagione finita, di Frank Elegar e battere Tortona con lo stop di Jordan Parks nell'attesa di Jeremy Pargo, significa tanto e a Pesaro è arrivata l'ulteriore prova di forza. Pargo è stato subito protagonista. L'esterno di Chicago, non ancora in perfetta forma, ha garantito già tantissimo al gruppo azzurro. L'ex Maccabi e Cska ha realizzato 18 punti in 20 minuti con il 5 su 8 al tiro da 3 nella prima in canotta Gevi e compone un tandem di livello assoluto con Jason Rich, da 24 punti in 28 minuti nella sfida in terra marchigiana.

I numeri - La LBA ha celebrato il momento del Napoli Basket elencando le voci statistiche della squadra di coach Stefano Sacripanti. Rich, in compagnia di Parks, ha realizzato quasi il 50 per cento dei punti segnati a Pesaro. "Anche il 32 di valutazione è record personale per Parks in Serie A, superato il 24 realizzato con la maglia di Treviso nella stagione 2019/20 contro Reggio Emilia alla dodicesima giornata. - sottolinea la LegaBasket Serie A - 32 è anche il record stagionale per un giocatore di Napoli". Il più continuo è sicuramente Arnas Velicka, gestore della fase critica, in particolar modo nella vittoria sulla Bertram al PalaBarbuto, quando Napoli si è ritrovata senza tre americani.