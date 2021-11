Napoli Basket, testa a Sassari: i sardi puntano su Bucchi Il tecnico felsineo, nuovo coach della Dinamo, ha vinto una Coppa Italia nella città partenopea

Il Napoli Basket ha messo la Dinamo Sassari nel mirino. Domenica, con palla a due alle 19, al PalaSerradimigni, sarà sfida contro il Banco di Sardegna, reduce da quattro ko consecutivi in campionato e che ha esonerato Demis Cavina. Il tecnico ex Torino è stato sollevato dall'incarico. "A Demis, professionista di grande profilo e dalle spiccate doti umane, il sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi e l’augurio per un futuro carico di soddisfazioni personali e professionali", si legge nella nota ufficiale del club sardo. Sassari punta su Piero Bucchi, che è il nuovo allenatore biancoblu. "Classe 1958, un lunghissimo curriculum nella massima serie e in Europa in oltre venticinque anni di carriera, attualmente vice allenatore della nazionale Italiana, coach Bucchi arriva in Sardegna portando esperienza e competenza. Sassari infatti sarà la decima piazza di serie A guidata dal tecnico bolognese": ha aggiunto la Dinamo. Bucchi farà il suo esordio sulla panchina della Dinamo contro Napoli: sarà praticamente sfida da ex per il felsineo, che nel 2006 ha vinto una Coppa Italia nella città partenopea.