Napoli, gelo Lozano. Rientro dei nazionali a Castel Volturno Dal ritiro il messicano presenta la competitività della squadra azzurra, ma apre ad altri scenari

Tornano i nazionali. Alex Meret, Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato, mentre Kevin Malcuit prosegue nel ciclo differenziato. Luciano Spalletti attende ancora qualche pedina. Tra questi c'è Hirving Lozano, che lancia un segnale sul futuro e, di fatto, gela il mondo Napoli. “Mi piacerebbe andare in un club più grande”: così El Chucky nelle dichiarazioni dal ritiro. Lozano ha sottolineato la competitività del club azzurro e dei compagni di squadra, ma non sembra bastare per gli obiettivi futuri: una riflessione che sorprende e che apre agli interrogativi per il futuro dell'esterno offensivo, leader a tratti, non ancora di continuità nella squadra partenopea con i vari tecnici che si sono susseguiti sulla panchina azzurra. Nel frattempo, si avvicina la sessione invernale di calciomercato e prosegue il lavoro sottotraccia del Napoli per garantire un'opzione sulla fascia sinistra a Spalletti.