Italrugby, Fusco va a caccia del secondo caps contro l’Uruguay Il napoletano che ha esordito contro l'Argentina a Treviso sarà inizialmente in panchina a Parma.

Contro i “Pumas” Alessandro Fusco ha realizzato il grande sogno di esordire in Nazionale. Per lui spazio nella ripresa come potrebbe accadere anche sabato allo Stadio Lanfranchi di Parma, calcio d’inizio alle 14:00, quando l’Italrugby tornerà in campo per sfidare l’Uruguay. Il talento scuola Amatori Napoli infatti si accomoderà ancora una volta in panchina e questa volta lo farà affianco al corregionale Carlo Canna. Per la Campania è una grande soddisfazione avere due atleti in azzurro, un segnale positivo e un vero esempio per tutto il movimento che è chiamato a crescere rapidamente.

“Abbiamo lavorato molto in settimana su analisi video e situazioni di gioco che non ci hanno soddisfatto nell’ultimo match” ha spiegato Crowley. “Focus sulla nostra prestazione: giocando il nostro miglior rugby possiamo portare a casa un buon risultato”. L’Italrugby deve vincere perché i sudamericani sono una squadra in crescita e quindi è un test probante. Inoltre sarà un piccolo antipasto di quello che vedremo nel girone eliminatorio ai Mondiali del 2023 in Francia.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 29 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, esordiente)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 7 caps)

12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 35 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 8 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 12 caps)

9 Callum BRALEY (Benetton Rugby, 11 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 45 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 9 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 35 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 24 caps)

4 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 35 caps)

3 Ivan NEMER (Benetton Ruby, 2 caps)

2 Luca BIGI (Zebre Parma 39 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 14 caps)

A disposizione

16 Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, esordiente)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 11 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 16 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 17 caps)

20 Giovanni LICATA (Zebre Parma, 12 caps)

21 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 1 cap)

22 Carlo CANNA (Zebre Parma, 53 caps)

23 Ratuva TAVUYARA (Benetton Rugby, esordiente)