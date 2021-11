Napoli: riecco Malcuit, ma si ferma Ounas. Manolas di nuovo a parte Cresce l'attesa per il big match con l'Inter: sfida da ex per Spalletti, ma anche per Politano

Sembrava delinearsi un rientro a Castel Volturno con il gruppo al completo dopo i ritorni dei nazionali e la chiusura dell'infermeria. Era questo l'obiettivo prima della sosta del campionato per lo staff tecnico azzurro. Luciano Spalletti ritrova Kevin Malcuit, che ha svolto l'intera seduta in gruppo, ma perde Adam Ounas. L'algerino è rientrato al training center in compagnia di Dries Mertens e Victor Osimhen, ma la finestra di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 riserva lo stop. Ounas si è sottoposto ad esami clinici e strumentali, che hanno evidenziato l'elongazione del muscolo retto femorale sinistro. Si ferma l'esterno offensivo, lavoro a parte per Kostas Manolas. Il difensore centrale greco non è ancora al top e ha svolto solo la metà dell'allenamento mattutino con i compagni di squadra. Cresce l'attesa per il big match con l'Inter: sfida da ex per Spalletti, ma anche per Matteo Politano, sempre più prezioso nelle dinamiche azzurre e che potrebbe rientrare nelle prossime convocazioni del ct, Roberto Mancini, per gli spareggi mondiali, in programma a fine marzo. L'esterno offensivo capitolino fu escluso dalla lista dell'Europeo, poi vinto dalla nazionale, a pochi giorni dalla conclusione dei termini per la presentazione della lista.