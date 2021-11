Napoli, un attaccante positivo al Covid: salterà l'Inter Non inizia sotto la migliore stella la vigilia della sfida contro i campioni d'Italia in carica

Per gli azzurri non è nata sotto la migliore stella la vigilia di Inter – Napoli. In mattinata, la società partenopea ha, infatti, comunicato che Politano è risultato positivo al tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. L'attaccante, vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. Immediatamente messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. A seguito della positività di Politano il gruppo squadra effettuerà, in giornata, un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano. L'ex nerazzurro non sarà, ovviamente, della partita in programma domani con calcio d'inizio alle 18, valida per la tredicesima giornata di Serie A e toccherà a Lozano non farlo rimpiangere, magari sfoderando una prestazione in grado di ricucire lo strappo venutosi a creare con le dichiarazioni, immediatamente rettificate, con cui il messicano non aveva nascosto il desiderio di giocare in club più grande del Napoli. Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali, per continuare il duello a distanza in testa alla classifica col Milan, di scena a Firenze; per la sfida contro i campioni d'Italia, che avrà un sapore speciale per Lorenzo Insigne. Non è un mistero che proprio l'Inter possa essere una delle sue destinazioni più probabili qualora non dovesse essere raggiunto un accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto. Ma ora conta solo il presente, conta affrontare e superare un fondamentale e duro esame di maturità.