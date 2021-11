Sassari-Napoli, Sacripanti: "Non può esserci gara più difficile" Il coach degli azzurri: "In questo nostro percorso abbiamo attraversato tante tempeste"

"Indubbiamente andiamo a giocare una delle partite più difficili". Così coach Stefano Sacripanti ha presentato la trasferta della sua Gevi Napoli a Sassari contro il Banco di Sardegna: "Sassari è un'ottima squadra e, dopo il cambio di allenatore e l'aggiunta di Kruslin, avrà sicuramente grande voglia e grande rabbia di dimostrare qualcosa in più per ripartire. - ha spiegato il tecnico degli azzurri - Giocheremo in un campo caldissimo contro grandissimi giocatori. Partita dopo partita, partendo dalla prestagione, siamo sempre cresciuti come qualità di gioco e come solidità difensiva. In questo nostro percorso abbiamo attraversato tante tempeste, dall'infortunio di Rich all'addio di Mayo, passando per il gravissimo problema di Elegar. Nonostante questo la squadra ha continuato il suo percorso di crescita tecnico-tattica e dal punto di vista della coesione, contando sull'apporto di tutti". Sassari-Napoli sarà diretta da Guido Giovannetti di Terni, Alessandro Perciavalle di Torino e Gabriele Bettini di Bologna.