Pallanuoto, A1: per il Posillipo una vittoria in ottica salvezza Gli uomini di Brancaccio hanno battuto la Metanopolis Milano per 10-7.

E’ stato un grande Posillipo quello che tra le mura amiche ha battuto per 10-7 la Metanopolis Milano in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Il primo quarto è pirotecnico con gli attacchi che hanno nettamente la meglio sulle difese. I partenopei la spuntano chiudendo in vantaggio 4-3 e conservando il gol di margine fino all’intervallo. Alla ripresa del gioco in acqua si è vista una squadra più compatta e concentrata ed è stata quella allenata da Brancaccio. Bene in difesa, dove ha concesso meno superiorità (9) e solo due reti con l’uomo in meno. Le soluzioni giuste sono state trovate anche in fase di possesso con Tkac e Lanfranco che hanno chiuso la sfida con tre reti a testa. La vittoria per 10-7 porta in dote punti importanti alla compagine campana che sale a quota 7.

C.N.Posillipo-Metanopolis Milano 10-7(4-3; 1-1;2-1;3-2)

Milano: F.Cubranic, A.Perez 1, S.Andryukov, N.Tononi 1, G.Mattiello1, M.Caravita, T.Scollo, P.Kasum 1, M.Superchi, T.Busilacchi 2, E.Novara, G.Lanzoni 1. A.Mellina Gottardo. All.Krekovic

C.N.Posillipo : L.Lindstrom, D.Iodice, L.Briganti 1, E.Aiello, M.Cali, M.Lanfranco, M.Tkac 3, J.Lanfranco 3, M.Di Martire 1, A. Scalzone, N.Radonjic 2, P.Saccoia, R.Spinelli. All. R.Brancaccio

Arbitri: Castagnola-Nicolosi

Superiorità :5/11, 2/9

Rigori: 1/1, 1/1

Usciti per Falli: Quarto tempo Lanzoni-Tononi (Milano), Saccoia (Posillipo)

Foto: cnposillipo.org