Napoli, prima sconfitta stagionale in campionato: l'Inter vince 3-2 Zielniski illude gli azzurri, ribaltati da Calhanoglu, Perisic e Martinez. In gol anche Mertens

Prima sconfitta stagionale in campionato per gli il Napoli, battuto al “Meazza” dall'Inter con il finale di 3-2 nella tredicesima giornata di Serie A. Azzurri in vantaggio al 17' con un gol di Zielinski. Al 25' il pareggio di Çalhanoglu, su calcio di rigore, prima della rete di Perisic, al 44', che ha mandato le squadre al riposo sul risultato di 2-1. Nella ripresa, al 61', la rete del 3-1, realizzata da Lautaro Martinez. Di Mertens, al 78', la marcatura che ha fissato il punteggio sul 3-2 finale. Nel finale miracolo di Handanovic su Mario Rui, con l'aiuto della traversa, e clamorosa chance del 3-3 sciupata da Mertens. Nonostante la battuta d'arresto, il Napoli resta primo in classifica, appaiato a quota 32 con il Milan, ma vincendo l'Inter si rifà sotto portandosi a -4 dalla coppia di testa.

Il tabellino.

Inter – Napoli 3-2

Marcatori: pt 17' Zielinski, 25' Calhanoglu (rig.), 44' Perisic; st 16' Lautaro Martinez, 33' Mertens.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella (30' st Dimarco), Brozovic, Calhanoglu (17' st Vidal), Perisic (43' st Satriano); Lautaro Martinez (30' st Gagliardini), Correa (17' st Dzeko). A disp.: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Sensi, D'Ambrosio. All.: S. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano (30' st Elmas), Osimhen (10' st Petagna), Insigne (30' st Mertens). A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Lobotka. All.: Spalletti.

Arbitro: Valeri di Roma.

Note: Ammoniti: Inzaghi, Calhanoglu, Vidal, Handanovic, Dzeko, Osimehn, Koulibaly, Rrahmani. Recupero: pt 1', st 8'.