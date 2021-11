Scherma, Coppa del Mondo: nella spada buona prestazione per Valerio Cuomo Il napoletano si è qualificato per il tabellone principale dove è stato eliminato da Banyai.

Dopo un lunghissimo stop è ricominciata finalmente anche la Coppa del Mondo di Spada maschile. Ad ospitare la tappa maschile della ripartenza, la prima della stagione 2021-2022, è stata la cittadina Svizzera di Berna. Tra i convocati del Commissario Tecnico Dario Chiado’ c’era anche il napoletano Valerio Cuomo. Il figlio dell’ex CT Sandro è stato bravissimo nella giornata dedicata al girone di qualificazione che ha chiuso con cinque successi e una sola sconfitta. Per accedere al tabellone principale ha dovuto superare due turni ad eliminazione diretta. Complicatissimo il match contro l’ucraino Tymoshenko vinto 15-12, poi nell’ultimo turno è arrivata la vittoria anche con il tedesco Bodoczi per 15-10.

La qualificazione era l’obiettivo principale, era fondamentale entrare nel tabellone dei migliori 64 in quella che sarà la prima vera stagione per questo giovane atleta in Coppa del Mondo. La sua corsa però si è fermata al cospetto dell’ungherese Banyai bravo ad avere la meglio sul napoletano per 15-13. Al termine della tappa vinta da venezuelano Gascon in finale sul francese Bardenet, terzo l'italiano Santarelli, Cuomo ha chiuso al quarantanovesimo posto.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Berna (Svizzera), 20 novembre 2021

Finale

Limardo Gascon (Ven) b. Bardenet (Fra) 15-7



Semifinali

Limardo Gascon (Ven) b. Santarelli (ITA) 10-9

Bardenet (Fra) b. Cannone (Fra) 15-9



Quarti

Bardenet (Fra) b. Bruev (Rus) 15-11

Cannone (Fra) b. Kano (Jpn) 15-13

Santarelli (ITA) b. Berta (Hun) 15-12

Limardo Gascon (Ven) b. Fava (Fra) 15-9



Tabellone dei 16

Santarelli (ITA) b. Stankevych (Ukr) 15-11



Tabellone dei 32

Lee (Kor) b. Cimini (ITA) 15-14

Ganin (Rus) b. Garozzo (ITA) 15-13

Borel (Fra) b. Di Veroli (ITA) 15-11

Santarelli (ITA) b. Rudykh (Rus) 15-13



Tabellone dei 64

Di Veroli (ITA) b. Svichkar (Ukr) 15-8

Santarelli (ITA) b. Hadzic (Usa) 15-6

Garozzo (ITA) b. Asami (Jpn) 15-9

Cimini (ITA) b. Fardzinov (Rus) 15-12

Banyai (Hun) b. Cuomo (ITA) 15-13



Tabellone preliminare dei 64

Cuomo (ITA) b. Bodoczi (Ger) 15-10

Cimini (ITA) b. Campos Zarate (Col) 15-1

Jerent (Fra) b. Pizzo (ITA) 15-14



Tabellone preliminare dei 128

Asami (Jpn) b. Munzone (ITA) 12-11

Cuomo (ITA) b. Tymoshenko (Ukr) 15-12

Rubes (Cze) b. Piatti (ITA) 15-10

Pavlik (Cze) b. Paolini (ITA) 15-11

Cimini (ITA) b. Jensen (Den) 15-11

Taranenko (Ukr) b. Vismara (ITA) 15-12

Pizzo (ITA) b. Limardo (Ven) 15-10



Tabellone preliminare dei 256

Kim (Kor) b. Tagliariol (ITA) 15-14

Lee (Kor) b. Vallosio (ITA) 13-12

Pizzo (ITA) b. Opalka (Pol) 15-9



Fase a gironi

Gabriele Cimini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Valerio Cuomo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Davide Di Veroli: 6 vittorie, 0 sconfitte

Edoardo Munzone: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giacomo Paolini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Enrico Piatti: 4 vittorie, 2 sconfitte

Paolo Pizzo: 3 vittorie, 3 sconfitte

Matteo Tagliariol: 2 vittorie, 4 sconfitte

Andrea Vallosio: 3 vittorie, 3 sconfitte

Federico Vismara: 4 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (268): 1. Ruben Gascon Limardo (Ven), 2. Alexandre Bardenet (Fra), 3. Andrea Santarelli (ITA), 3. Romain Cannone (ITA), 5. Daniel Berta (Hun), 6. Koki Kano (Jpn), 7. Alex Fava (Fra), 8. Georgiy Bruev (Rus); 18. Enrico Garozzo (ITA), 20. Davide Di Veroli (ITA), 22. Gabriele Cimini (ITA), 49. Valerio Cuomo (ITA), 93. Paolo Pizzo (ITA), 116. Enrico Piatti (ITA), 120. Giacomo Paolini (ITA), 122. Federico Vismara (ITA), 131. Edoardo Munzone (ITA), 162. Andrea Vallosio (ITA), 182. Matteo Tagliariol.