Serie C, cambia l'orario del calcio d'inizio di Juve Stabia - Potenza Variazione relativa alla gara valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C

Cambia l'orario del calcio d'inizio di Juve Stabia – Potenza, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. La Lega Pro, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara, in programma il prossimo sabato 11 dicembre, si giochi alle 14,30 anziché, come precedentemente stabilito, alle 17,30. Domani, proprio alle 17,30, le vespe saranno, invece, impegnate al “Torre” contro la Paganese.

I gialloblù andranno a caccia del quinto risultato utile di fila sotto la gestione di Sottili che, dal momento in cui è subentrato a Imbimbo, in panchina a Monopoli dopo l'esonero di Novellini, ha perso solo il derby a Torre del Greco contro la Turris collezionando tre vittorie, ultima delle quali lunedì scorso, al “Menti”, contro il Taranto (3-2) e due pareggi. Obiettivo continuità e caccia al primo successo esterno con la Juve Stabia per l'allenatore toscano, scelto dal presidente Langella per rilanciare in chiave playoff la sua squadra, ora in striscia positiva e decima in classifica, in solitaria, dopo la penalizzazione di 2 punti inflitta nella giornata di ieri, dal TFN, al Catania.