Basket, Serie B: Sant'Antimo domina su Formia (81-51) Origlio: "Era una partita da vincere a tutti i costi e siamo stati bravi ad indirizzarla subito"

La Geko PSA Sant'Antimo supera il Meta Formia. Dominio assoluto per la Partenope con il secondo quarto spartiacque nel successo dei padroni di casa sui laziali. La PSA allunga con il 28-10 del terzo quarto per la gestione totale e il +30 alla sirena finale. "Era una partita da vincere a tutti i costi e siamo stati bravi ad indirizzarla subito.- ha spiegato il coach di Sant'Antimo, Agostino Origlio, nel post-gara - Abbiamo cercato di mettere in ritmo tutti i giocatori all’inizio di una settimana complicata, che ci vedrà giocare anche in infrasettimanale. Siamo già concentrati su Reggio".

Serie B - Girone D

Decima Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Meta Formia 81-51

Parziali: 15-15, 22-9, 28-10, 16-17

Sant’Antimo: Cena 18 (8/11, 0/1), Battaglia 18 (3/7, 3/5), Maggio 17 (2/4, 3/9), Coviello 11 (3/7, 1/3), Ratkovic 6 (1/1, 1/2), Cantone 5 (1/2, 1/4), Hajrovic 4 (2/6, 0/0), Puca 2 (1/2, 0/0), Ochoa (0/1, 0/0), Sabatino.

Formia: Lurini 11 (3/6, 0/3), Scianaro 9 (4/15, 0/2), Dosic 9 (3/7, 1/3), Mazic 2 (0/4, 0/0), Marino 2 (1/1, 0/2), Tartaglione 1 (0/1, 0/1), Di Dio (0/1, 0/2), Schivo, Farina.