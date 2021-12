Volley, sfuma in finale il bis Mondiale per la De Gennaro La campana è stata battuta con la sua Conegliano dalle turche del VakifBank Istanbul.

Non è arrivato il bis Mondiale per Conegliano e per la campana Monica De Gennaro. La squadra italiana è stata battuta in finale, davanti a 12.000 spettatori, in un quinto set giocato male e vinto con merito dal VakifBank Istanbul.

Partita equilibrata nei primi quattro parziali. De Gennaro e compagne sono state brave per ben due volte a recuperare lo svantaggio perdendo il primo e il terzo per 25-15 e 25-22, vincendo il secondo e il quarto entrambi per 25-22. Non sono bastati i 35 punti di Paola Egonu e le difese della fuoriclasse campana per alzare il secondo titolo mondiale.

Sconfitta che fa male soprattutto perché al tie-break è stato subito concesso un break alle rivali che poi hanno controllato e chiuso con comodità la sfida salendo sul tetto del mondo. Per la De Gennaro il 2021 resta comunque una grande annata personale con la vittoria del suo quarto titolo italiano, della Champion League, la presenza alle Olimpiadi di Tokyo, la vittoria degli Europei in Serbia con la Nazionale e la finale mondiale col club.

A quasi 35 anni la ragazza nata a Piano di Sorrento conferma di essere una delle migliori interpreti al mondo della posizione di libero grazie alla sua grande passione e all’abnegazione eccezionale che mette in ogni allenamento.