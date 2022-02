Spalletti: "Ripartiamo con la felicità di chi ha voglia di vincerle tutte" Venezia - Napoli, in conferenza stampa il tecnico ha fatto anche il punto sul calciomercato

Venezia – Napoli è alle porte. Dopo la sosta per le nazionali torna il campionato e Spalletti guarda avanti con ferma convinzione nei mezzi della propria squadra: “La vedo in condizione, ripartiamo facendo il Napoli costruito per cercare di vincere qualsiasi partita” ha commentato il tecnico di Certaldo nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match coi lagunari. Spalletti ha poi aggiunto, riferendosi in particolar modo a Lozano: “Sarebbe fondamentale avere tutti i calciatori a disposizione con così tante gare ravvicinate da giocare, ma ci manca sempre qualcuno di importante”.

Le vibrazioni del Napoli sono positive e sono perfettamente sintetizzate dal proprio allenatore, che ha ribadito: “Andiamo a Venezia e riprendiamo il campionato con la felicità di chi ha voglia di vincerle tutte”.

Conclusione sulla chiusura della finestra invernale di trattative: “Il mercato è finito e sono felice di poter abbracciare tutti i calciatori; che nessuno sia stato ceduto. Ora abbiamo le carte in regola per giocare e fare quel piccolo miglioramento che serve. L'Inter ha qualcosa in più dopo questa sessione, ma noi siamo nel gruppo delle rivali che le contenderanno la vittoria dello scudetto”.

Una rincorsa che sarà sostenuta anche dalla voglia di tornare assoluto protagonista di Osimhen, pronto a scendere in campo dal primo minuto con l'ausilio di una nuova maschera protettiva in carbonio realizzata sul calco del suo viso.