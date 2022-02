Napoli, testa al Barcellona. Da valutare Lobotka e Politano Giovedì l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I blaugrana recuperano Garcia

Guardare il Milan in testa alla classifica della Serie A, dopo il successo di misura sulla Sampdoria firmato da un gol di Leao, non fa sicuramente piacere al Napoli e ai suoi tifosi. Gli azzurri sarebbero potuti essere lì, a pari punti coi rossoneri, in attesa del recupero del match tra Bologna e Inter, ma con i sé non si fa la storia e l'1-1 contro i nerazzurri ha sancito che gli uomini di Spalletti siano terzi e che da lì ripartiranno il prossimo 21 marzo quando sarà il momento di sfidare il Cagliari in trasferta. Prima, però, c'è da vivere una notte magica, o meglio la prima delle due notti magiche contro il Barcellona.

Giovedì, alle 18,45, appuntamento al Camp Nou per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Domani la ripresa degli allenamenti col mirino puntato sui blaugrana. Da valutare le condizioni di Politano, uscito nel primo tempo dell'ultimo match a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro, e Lobotka, che a fine gara ha accusato un risentimento alla coscia destra. Sul fronte iberico il difensore Garcia è stato dimesso in seguito agli ultimi accertamenti per valutare la completa guarigione dall'infortunio al tendine del ginocchio alla gamba destra, che lo ha costretto a uno stop di cinque settimane. Garcia è stato convocato per la partita di stasera contro l'Espanyol. Il centrale torna nel momento migliore per Xavi, dopo la squalifica di Dani Alves in Liga, e prima di affrontare i partenopei nel primo dei due testa a testa decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale.