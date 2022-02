Napoli, Spalletti perde Lobotka e Politano: le novità sugli infortuni La FIGC vorrebbe rivedere il turno del 20 marzo per concedere spazio alla Nazionale

La sfida Scudetto con l'Inter ha garantito al Napoli la conferma delle ambizioni per il tricolore, ma anche alcuni grattacapi per Luciano Spalletti, che perde Matteo Politano e Stanislav Lobotka. L'esterno offensivo ha rimediato l'elongazione del muscolo soleo della gamba destra, evidenziata dagli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto il capitolino. Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra per Lobotka, che aveva conquistato un ruolo da leader nella mediana. I calciatori hanno già iniziato l'inter riabilitativo, ma saranno indisponibili per diversi impegni: il primo in programma è quello di Barcellona (giovedì ore 18.45) per lo spareggio di Europa League.

Insigne - Sarà l'anno dell'addio, ma è già quello del record. Sono bastati pochi giorni del 2022 per aprire a una nuova avventura (Toronto da luglio), ma anche per firmare il sorpasso ai danni del Mito. Lorenzo Insigne ha superato Diego Armando Maradona con il rigore trasformato contro l'Inter, il vantaggio non sfruttato a dovere contro i nerazzurri. La parola Scudetto non viene più nascosta. E nella corsa per il tricolore si inserisce anche il potenziale stop del campionato il 20 marzo. La FIGC vorrebbe ritoccare la giornata numero 30 della Serie A per consentire gestione in più alla Nazionale nei playoff Mondiali.