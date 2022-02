Napoli, Politano e Lozano out: Spalletti studia una soluzione inedita Non solo Elmas, c'è un'idea che stuzzica il tecnico per fronteggiare la doppia indisponibilità

Il Napoli veleggia verso l'andata dei sedicesimi di finale di Europa Legue contro il Barcellona, in programma giovedì, alle 18,45, al “Camp Nou”, con gli occhi puntati sull'infermeria. Gli infortuni muscolari rimediati da Lobotka e Politano, nel corso del match contro l'Inter, rappresentano una doppia tegola di cui ovviamente tutti, in casa azzurra, avrebbero fatto volentieri a meno. A essere pesante, nell'economia di squadra, è, soprattutto, l'assenza dell'esterno d'attacco, data la concomitante indisponibilità di Lozano. Il messicano sta lavorando per tornare quanto prima a disposizione di Spalletti.

Dolorosa e fastidiosa la lussazione alla spalla destra, rimediata con la nazionale messicana, che ha bloccato il fulmine sudamericano proprio mentre stava illuminando la scena con continuità, ma l'intervento chirurgico è stato scongiurato e così la possibilità di riaverlo a disposizione a fine marzo, nel vivo di quella che, potenzialmente, potrebbe essere la volata scudetto, è concreta. Per sopperire ai certi forfait di Politano e Lozano c'è, ovviamente, Elmas in pole position, ma, intanto, prende quota anche la candidatura di Malcuit nelle pressoché inedite vesti di esterno alto, in modo tale da avere un'opzione in più per sviluppare il 4-2-3-1, ormai rodato, del tecnico di Certaldo.