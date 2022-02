Tennis, Challenger di Bengaluru: Brancaccio eliminato dallo svizzero Nikles Dopo aver vinto il primo set il campano si è fatto rimontare e battere concedendo troppo al servizio

Raul Brancaccio, dopo un ottimo finale di stagione nel 2021, è volato in Asia a caccia di punti e anche di nuove esperienze. Il numero 295 della classifica ATP, campione d’Italia nella serie A con la maglia del TC Torre del Greco, non ha raccolto granché nel Challenger 80 di Bangalore 2 in India sul cemento outdoor.

Il tennista partenopeo è stato superato al primo turno dallo svizzero Jahan Nikles, numero 350 della classifica ATP. L’elvetico si è imposto in rimonta dopo che l’azzurro si era aggiudicato per 7-1 il tiebreak del primo set. Brancaccio però non è riuscito a contenere la voglia di allungare la partita di Nikles, che nel secondo ha strappato il servizio al rivale nel terzo quarto e nel sesto gioco vincendo rapidamente il parziale per 6-1.

Grande battaglia invece nel terzo con Brancaccio capace di fare subito il break e volare sul 2-0, ma al servizio è partito male concedendo tre palle break. Lo svizzero ha sfruttato la terza riportandosi sul 2-2 prima di concedere un’altra opportunità nel sesto gioco quando Brancaccio lo ha brekkato per la seconda volta portandosi 4-2. Ancora una volta però, il napoletano ha concesso palle break e dopo averne annullate due, sulla terza ha ceduto il turno in battuta come è accaduto anche sul 5-4 e sul 6-5 con Nikles che si è imposto per 7-5 conquistando il passaggio del turno.