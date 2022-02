Verso Barcellona-Napoli: terapie per Lobotka e Politano, Lozano accelera La gara d'andata degli spareggi di Europa League sarà diretta dal romeno Kovacs

La gara d'andata degli spareggi di Europa League è sempre più vicina per il Napoli. Giovedì, con calcio d'inizio alle 18.45, al Camp Nou, sarà sfida di lusso contro il Barcellona. Non sarà più la macchina perfetta dell'era Messi, vive una fase di ricostruzione, che inizia a intravedersi lungo il cammino con il ritorno di un leader, Xavi, diventato allenatore dei blaugrana, ma resta il Barça, più di un club.

Il Napoli sarà chiamato ad un nuovo big match dopo lo sforzo prodotto con l'Inter al Maradona e Fabian Ruiz appare l'uomo in più per il match in terra catalana. Il centrocampista andaluso si è riproposto con forza e qualità sotto la gestione di Luciano Spalletti e vuole rimarcarle con decisione contro una big del suo Paese. Nella questione rinnovi per gli azzurri c'è anche il suo nome e la sfida vale tanto negli equilibri di mercato.

Allenamento a Castel Volturno con Axel Tuanzebe limitato al lavoro personalizzato in campo. Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a terapie iniziando la fase di recupero dagli infortuni rimediati nel match di sabato scorso. Si rivede Hirving Lozano e il messicano sembra accelerare dopo il rientro dalla nazionale con la lussazione alla spalla destra: terapie e palestra anche per El Chucky.

L'arbitro - Nel frattempo, la UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per i match di Europa League: Barcellona-Napoli sarà diretta dal romeno, Istvan Kovacs, con il duo Marinescu-Artene, Fescnic quarto ufficiale e coppia tedesca al VAR Dankert-Dingert. Kovacs ha già arbitrato un match degli azzurri: Genk-Napoli 0-0 del 2 ottobre 2019.