Tennis, Challenger di Forlì: Giustino battuto dal portoghese Borges Il napoletano ha perso in due set un match dove ha pagato un paio di passaggi a vuoto.

E’ durata solo 1h27 minuti l’avventura di Lorenzo Giustino al Challenger di Forlì 4 sul cemento indoor. Il tennista partenopeo ha trovato sulla propria strada il portoghese Borges, numero 189 della classifica ATP, che è partito benissimo guadagnandosi subito una palla break nel primo game.

Giustino è riuscito a limitare i danni e sul 3-3 ha avuto anche lui l’occasione di strappare il servizio al rivale sul 30-40 senza riuscirci. Set equilibrato fino al tiebreak quando il campano ha concesso sul 3-4 un mini break al portoghese che ha chiuso 7-4 portando a casa la prima partita. Il primo set ha messo in discesa la partita per il lusitano mentre quella di Giustino si è complicata tantissimo. Sul 3-4 nel secondo, l'azzurro ha concesso una palla break che Borges ha sfruttato per andare a servire per il match chiuso per 6-3.

Dal torneo di Forlì, Lorenzo Giustino -attualmente numero 217 della classifica ATP- non porta a casa punti per provare a tornare tra i primi 200 al mondo che è uno degli obiettivi stagionali. Il campano è un giocatore che ha bisogno di giocare tanto per entrare in condizione e le eliminazioni al primo turno non gli permettono di prendere ritmo e fiducia in un periodo molto delicato della stagione.