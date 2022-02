Basket: Napoli-Venezia, prevendita e modalità di rimborso per il rinvio Sabato, con palla a due alle 15, al PalaBarbuto, gli azzurri ospiteranno la Reyer

Il Napoli Basket ha messo nel mirino la Reyer Venezia. La Gevi di coach Stefano Sacripanti affronterà i lagunari, reduci dal ko con Varese in Serie A, ma vincenti ieri in EuroCup contro Gran Canaria. Sabato, con palla a due alle 15, al PalaBarbuto, gli azzurri ospiteranno Venezia. Sarà, quindi, ritorno in campo per la Gevi dopo due weekend di sosta forzata causata dal covid. Via alla prevendita dei biglietti, acquistabili sul circuito VivaTicket (punti vendita e online) e al botteghino del PalaBarbuto, lato Scandone, nel giorno della gara, sabato alle 13.

I prezzi

Tribuna Centralissima: euro 45, ridotto euro 30

Tribuna Centrale: euro 30, ridotto euro 20

Tribuna Laterale: euro 20, ridotto euro 15

Curva/Gradinata: euro 14, ridotto euro 10

* ridotto categorie Over 65 e Under 16.

Accesso all'impianto e rimborso - "Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2. La Gevi Napoli Basket comunica che è previsto il rimborso del biglietto per tutti coloro che avevano acquistato il tagliando e non potranno essere al PalaBarbuto a causa del rinvio della gara. Il rimborso potrà essere richiesto, tramite il sito di VivaTicket, sezione rimborsi, fino alla mezzanotte del 17 febbraio".